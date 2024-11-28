Суд оштрафовал журналиста Набутова за нарушение деятельности иноагента

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал журналиста Кирилла Набутова (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Кирилла Набутова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.34», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, журналисту назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Набутов не смог оспорить статус иноагента в суде.

Журналист попал в список иностранных агентов, публикуемый российским Минюстом, 22 марта 2024 года. Согласно утверждению министерства, журналист «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

22 апреля Набутов обжаловал в суде присвоенный ему статус иностранного агента.

Ранее стало известно, что против Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) возбудили административное дело.