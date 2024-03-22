Минюст расширил список иноагентов, в него попал журналист Набутов

Минюст дополнил список иноагентов, в него попал журналист Кирилл Набутов и публицист Александр Скобов. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

«Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» — говорится в сообщении.

Кроме этого, список дополнили интернет-издания «Смола» и «T-invariant», а также проект «Лаборатория публичной социологии».

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ»», — сообщили в ведомстве.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota.

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом) был заочно арестован судом.