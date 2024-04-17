Комментатор Кирилл Набутов* обжаловал в суде статус иноагента

Спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде присвоенный ему статус иностранного агента. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Куйбышевском районном суде зарегистрировали административное исковое заявление, поданное к министерству юстиции РФ.

«Набутов считает, что решение административного ответчика от 22.03.2024 является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права», — написала Лебедева.

Отмечается, что Набутов просит исключить себя из реестра иностранных агентов.

Набутов попал в список иностранных агентов, публикуемый российским Минюстом, 22 марта текущего года. Согласно утверждению министерства, Набутов «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

Ранее суд оштрафовал иноагентов Штефанова и Долина.