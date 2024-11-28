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Против Дудя возбудили административное дело

ТАСС: суд возбудил административное дело в отношении блогера Юрия Дудя

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). По данным издания, Таганский суд Москвы рассмотрит материалы административного дела в отношении Дудя 27 декабря. Журналисту может грозить административный штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 8 августа 2024 года блогера оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Блогер обжаловал этот штраф.

В октябре 2024-го Дудь не смог обжаловать в Верховном суде России внесение в перечень иностранных агентов. Журналист подал жалобу в высшую судебную инстанцию страны на том основании, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иностранного агента. Однако, по словам представителя суда, блогеру отказали в передаче жалобы на рассмотрение.

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