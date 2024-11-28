Посольство Дании на Украине предупредило своих граждан о возможном задержании с применением грубой силы сотрудниками территориальных центров комплектации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«В случае попыток задержания вас представителями украинской полиции или военкомата и применения против вас грубой силы вы должны немедленно связаться с посольством Дании», — говорится в памятке для датчан.

До этого посол России в Копенгагене Барбин заявил, что Дания попустительствует вербовке наемников посольством Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее политолог предложил поискать марсиан в армии РФ вслед за корейцами и хуситами.