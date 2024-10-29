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Российский посол заявил, что Дания не противодействует вербовке наемников Украиной

Посол Барбин: Дания попустительствует вербовке наемников посольством Украины

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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании не противодействуют вербовке наемников посольством Украины. Об этом заявил РИА Новости российский посол в Дании Владимир Барбин.

«Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству», — считает глава российской дипмиссии.

По словам Барбина, участие более двух десятков наемников из Дании в украинском конфликте, многие уже ликвидированы.

Против части наемников Следственный комитет РФ вынес постановления о привлечении их к ответственности, добавил посол.

В августе и сентябре российские дипломаты обвинили в открытой вербовке наемников посольства Украины в Париже, Лондоне и в Гааге.

Ранее Украине разрешили вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях.

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