Востоковед Евгений Сатановский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение газеты The Financial Times (FT) о том, что йеменские хуситы якобы едут в Россию вслед за корейцами, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил. Эксперт отнесся с иронией к данной публикации, предложив поискать в российской армии марсиан.

«Давайте поговорим о том, что у нас служит половина Африки, две трети Латинской Америки и четыре австралийца. Избыточное внимание в западной прессе. <...> Информационная война — такая же часть военных действий, как поставки вооружений тем, кто обстреливает нашу территорию, и разрешение бить по ней дальнобойными ракетами», — отметил политолог.

Что касается йеменцев, они живут в стране, где от жары «камни плавятся», поэтому вряд ли смогут быстро адаптироваться к российской зиме, добавил эксперт.

Накануне в посольстве России в Лондоне сообщили, что Великобритания усилила антироссийскую кампанию из-за успехов войск РФ на Украине.

В посольстве считают, что Британия на этом фоне начала «лихорадочный вброс» в подконтрольные СМИ «откровенно абсурдных» сюжетов о пролетах неопознанных беспилотников над британскими военными базами и кораблями, о российской киберугрозе, а также о наборе необученных граждан Йемена, Непала и Индии в российскую армию.

Ранее южнокорейский депутат заявил об участии военных КНДР в боях на стороне РФ.