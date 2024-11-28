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Интервал движения на МЦД-1 стабилизирован

МЖД: интервал движения на МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни стабилизирован

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Илья Питалев/РИА Новости

Стабилизирован интервал движения на МЦД-1, поезда на МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни курсируют с обычным интервалом. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД), передает РИА Новости.

При этом отмечается, что пригородные поезда дальних маршрутов Белорусского направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика от 17 до 30 минут.

Утром 28 ноября в МЖД сообщили, что электрички МЦД-1 курсируют с увеличенным интервалом по техническим причинам.

1 ноября сообщалось, что возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги. Движение на участке было организовано со снижением скорости на период ликвидации возгорания и восстановительных работ.

В июле сообщалось, что агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину вынесли приговор по делу о диверсиях на МЖД.

Ранее в московском метро мужчины в наушниках недопоняли друг друга и решили конфликт кулаками.

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