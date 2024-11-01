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Возгорание произошло на перегоне Казанского направления МЖД

Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы-Перово-1

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Shutterstock/Malbert

Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается в Telegram-канале филиала РЖД.

По предварительной информации, возгорание произошло в 5:23 в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Движение на участке организовано со снижением скорости на период ликвидации возгорания и восстановительных работ.

В МЖД подчеркнули, что поезда Казанского направления идут с отклонением от графика в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.

В июле сообщалось, что агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину вынесли приговор по делу о диверсиях на Московской железной дороге (МЖД).

Уже будучи в столичном регионе Кармазин по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. При задержании у диверсанта нашли средства связи и носители информации, на которых были фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

Ранее недалеко от Москвы с рельсов сошли две цистерны с газом.

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