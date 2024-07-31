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В Москве осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на ж/д

Агент СБУ, причастный к диверсиям на Московской железной дороге, получил 25 лет

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину вынесли приговор по делу о диверсиях на Московской железной дороге (МЖД). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и области.

По данным суда, украинца завербовали сотрудники СБУ в польском городе Быдгощ при участии польских спецслужб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

В конце ноября 2022 года его видом беженца направили из Латвии в Россию для легализации и получения российского гражданства. Уже будучи в столичном регионе Кармазин по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. При задержании у диверсанта нашли средства связи и носители информации, на которых были фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

В итоге мужчину признали виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме. Также его оштрафовали на 700 рублей.

Ранее жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт.

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