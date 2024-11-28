Произошел сбой движения на МЦД-1

Электрички МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни курсируют с увеличенным интервалом. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги в Telegram-канале.

«В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Белорусского направления в сторону Москвы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе попросили у пассажиров извинения за доставленные неудобства и заверили, что принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения.

1 ноября сообщалось, что возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги. Движение на участке было организовано со снижением скорости на период ликвидации возгорания и восстановительных работ.

В июле сообщалось, что агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину вынесли приговор по делу о диверсиях на МЖД.

Ранее в московском метро мужчины в наушниках недопоняли друг друга и решили конфликт кулаками.