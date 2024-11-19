В московском метро мужчины в наушниках недопоняли друг друга и решили конфликт кулаками

В московском метро недопонимание, возникшее между двумя пассажирами, закончилось потасовкой. Ее обстоятельства расследует столичная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на выходе из вестибюля станции «Царицыно» Замоскворецкой линии. На кадрах, опубликованных прокуратурой, двое мужчин приближаются к турникетам на выход, и в какой-то момент соприкасаются плечами. Один из них что-то говорит второму, тот пытается переспросить, но вместо ответа получает два раза кулаком по лицу.

По предварительной информации, потерпевший из-за наушников не расслышал, что сказал его оппонент, и попытался уточнить, что там было. Но агрессор, который также был в наушниках, воспринял это как знак враждебности и атаковал первым.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Побои» УК РФ. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее в московском метро обидевшийся на смех подростка мужчина ударил по его ногой по голове.