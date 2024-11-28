Экстренные отключения электричества ввели по всей территории Украины

Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Оператор системы передачи национальная энергетическая компания «Укрэнерго» срочно ввела экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

В ночь на 28 ноября сообщалось о взрывах сразу в нескольких городах Украины. Сначала они были в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий).

Позже появились данные о взрывах в Харькове. При этом информации о повреждении инфраструктуры не приводилось.

Позже взрывы прозвучали в городах Луцк и Ровно на Украине. По данным «24 Канала», в Ровно на западе Украины после взрывов местами пропало электроснабжение.

В ночь на 26 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в самом Тернополе. По словам Надала, наутро зафиксировали «повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь».

Ранее ВС России нанесли удар по военной базе ВСУ в Харьковской области.