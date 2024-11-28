На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Кировограде

В Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий) прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на корреспондентов.

Этим утром по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Корреспонденты издания за ночь писали как минимум о трех взрывах в Одессе. Отделение телеканала в Кировоградской области позже сообщило о взрыве в областном центре.

Накануне в Тернопольской области на западе Украины сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Утром во вторник, 26 ноября, руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области и мэр Тернополя Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в городе повреждена электрическая инфраструктура и пропал свет.

В ночь на 26 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в самом Тернополе. По словам Надала, наутро зафиксировали «повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь».

Ранее жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света.