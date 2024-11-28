На Украине сообщили о взрывах в городах Луцк и Ровно на фоне воздушной тревоги

Взрывы прозвучали в городах Луцк и Ровно на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным «24 Канала», в Ровно на западе Украины после взрывов местами пропало электроснабжение. Других подробностей журналисты и официальные представители пока не раскрыли.

Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). По всей Украине действует воздушная тревога.

Накануне в Тернопольской области на западе Украины сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Утром во вторник, 26 ноября, руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области и мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе повреждена электрическая инфраструктура и пропал свет.

В ночь на 26 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в самом Тернополе. По словам Надала, наутро зафиксировали «повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь».

Ранее жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света.