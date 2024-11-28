На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Харькове слышны взрывы <…> Еще один взрыв прозвучал в Харькове», — говорится в сообщении.

Информации о повреждении инфраструктуры, а также о пострадавших на данный момент нет. Воздушная тревога действует на всей территории страны.

В ночь на 28 ноября на Украине также сообщали о взрывах в Одессе и Кировограде. Корреспонденты издания «Общественное» отметили, что в Одессе было не менее трех взрывов.

За день до этого глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры на территории региона, находящейся под контролем украинской армии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернопольской области.