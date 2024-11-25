Возле военной базы под Чугуевым в Харьковской области прогремел взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«После взрыва в сторону территории поехало много «скорых». Известно, что обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО», — сообщил он.

Информации о том, пострадали ли инструкторы НАТО во время удара, на данный момент нет.

Лебедев также сообщил, что удар был нанесен в воскресенье вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области, куда прибыли инструкторы НАТО.

В начале месяца российские войска нанесли удар по зданию полиции в Харькове, где располагалась база националистического батальона «Кракен», а также штаб военкомата. Появились кадры с последствиями прилета. Здание главного управление полиции было полностью уничтожено двумя российскими ракетами.

Ранее на Украине допустили возможность удара «Орешником» по центру Киева.