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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в Москве

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после стрельбы на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

В среду вечером прибывшие на место полицейские установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Один из них несколько раз выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

Telegram-канал SHOT писал, что в результате инцидента пострадал один человек. Стрельба произошла возле ресторана «Кофемания».

До этого драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео. По словам очевидцев, все случилось на первом этаже здания, где между мужчинами произошел словесный конфликт, который и перерос в стрельбу.

Ранее сибиряк устроил стрельбу на парковке из-за конфликта.

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