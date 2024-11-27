Около «Кофемании» в центре Москвы неизвестный устроил стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу возле ресторана «Кофемания» на Большой Никитской в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным очевидцев, пострадал один человек. На место происшествия вызвали полицию.

Накануне в Волгограде очевидцы сняли на видео массовую потасовку со стрельбой. По информации СМИ, инцидент произошел в темное время суток возле дома №33 на Богунской улице. Там случилось массовое побоище со стрельбой.

На кадрах с места происшествия слышны выстрелы и крики людей. Также видно толпу участников потасовки и автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Детали и обстоятельства случившегося неизвестны.

До этого драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео. По словам очевидцев, все случилось на первом этаже здания, где между мужчинами произошел словесный конфликт, который и перерос в стрельбу.

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