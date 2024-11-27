МВД сообщило подробности стрельбы в центре Москвы

Неизвестные в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, после чего скрылись. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД.

«Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Один из них несколько раз выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

В МВД отметили, что информации о пострадавших нет.

Telegram-канал SHOT писал, что в результате инцидента пострадал один человек. Стрельба произошла возле ресторана «Кофемания».

До этого драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео. По словам очевидцев, все случилось на первом этаже здания, где между мужчинами произошел словесный конфликт, который и перерос в стрельбу.

Ранее уфимец устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста.