Сибиряк устроил стрельбу на парковке из-за конфликта

В Красноярске местный житель вышел из себя и достал оружие после того, как поссорился с другим мужчиной на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

Инцидент произошел на улице Судостроительной. По информации канала, поводом для конфликта стало то, как один из красноярцев припарковал свое авто. Он разместил машину на газоне, что не понравилось прохожему. Тот сделал ему замечание. Словесная перепалка закончилась тем, что призывавший к порядку мужчина достал оружие и начал стрелять в воздух.

В пресс-службе краевой полиции отметили, что задержали дебошира. В момент стрельбы мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметом, используемых в качестве оружия» УК РФ.

Ранее в Калининграде мужчина обстрелял обидчика резиновыми пулями на парковке.