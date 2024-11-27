В Кремле рассказали, дошло ли прошение журналистки Баязитовой до Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он не знает, дошло ли ходатайство о помиловании осужденной за вымогательство журналистки Александры Баязитовой до президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там же идут разные комиссии: комиссия в тюрьме, потом комиссия в федеральном округе, то есть это целая процедура. Мне неизвестно о том, что оно дошло до президентской [комиссии]», — сказал пресс-секретарь главы государства.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы. Женщину признали виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи выяснили, что журналистка вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой требовали заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

1 октября 2024 года Баязитова попросила Путина о помиловании. Она написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире.

Ранее журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.