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Медведев анонсировал начало работы цифрового профиля мигранта в Москве

Медведев: в Москве введут цифровой профиль мигранта в 2025 году

В середине 2025 года на всех пунктах пропуска московского транспортного узла должен заработать цифровой профиль иностранца. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики, отрывок встречи опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска московского транспортного узла в середине следующего года», — сказал политик.

Медведев предложил создать цифровой профиль мигранта в конце октября. Тогда зампред Совбеза отмечал, что разработка позволит идентифицировать иностранцев на всей территории России.

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» объяснил «Газете.Ru», что с помощью цифрового профиля мигранта можно аккумулировать контактные данные иностранцев, сведения об их проживании, трудоустройстве, налоговом статусе.

Ранее Медведев заявил, что мигранты должны разделять традиционные ценности.

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