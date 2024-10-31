Медведев заявил, что мигранты должны разделять традиционные ценности

Необходимо сформировать условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по миграционной политике. Видео размещено на его странице во «ВКонтакте».

«Мы действительно в этом заинтересованы», — подчеркнул Медведев.

Также он заявил, что работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов и проводить профилактику. Кроме того, Медведев сказал, что нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Экс-президент России отметил, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

В сентябре Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее в Свердловской области предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам.