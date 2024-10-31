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Медведев заявил о необходимости создать цифровой профиль мигранта

Медведев призвал создать в России цифровой профиль мигранта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной политики в сфере миграции предложил создать цифровой профиль мигранта в России. Его слова передает РИА Новости.

«Несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии, но это пора сделать», — заявил он, подчеркнув, что профиль позволит идентифицировать иностранцев на всей территории России.

Зампред Совбеза РФ также заявил о необходимости сформировать условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности. По его мнению, члены семей мигрантов не должны просто так находиться на территории России. Кроме того, Медведев сказал, что нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Экс-президент России отметил, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

Ранее в Свердловской области предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам.

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