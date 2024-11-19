ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера в Севастополе

ФСБ задержала двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины капитана 1 ранга Валерия Транковского по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

«Задержаны двое граждан России, совершивших в Севастополе по заданию СБУ подрыв автомобиля первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича», — заявили в ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что за организацию теракта отвечал зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Александр Поклад.

По версии ФСБ, задержанная жительница Севастополя 1986 года рождения по заданию СБУ наблюдала за российским офицером для установления места его проживания, маршрутов и средства передвижения. Второй задержанный, житель Ялты 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники, установил его под днище машины и дистанционно устроил взрыв во время следования офицера к месту службы.

13 ноября в Севастополе взорвался автомобиль, где находился Транковский. Мужчине оторвало обе ноги, спасти его не удалось. Подрыв произошел возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. Позднее очевидцы нашли следы установки самодельного взрывного устройства в подорванном автомобиле.

Ранее в Госдуме назвали теракт в Севастополе попыткой ВСУ запугать россиян.