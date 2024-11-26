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В России могут появиться единые учебники по всем предметам

Кравцов: в РФ к 2029 году могут появиться единые учебники по всем предметам

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках встречи со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова заявил, что к 2029 году в России могут появиться единые учебники по всем предметам. Об этом сообщает ТАСС.

«До 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственном учебникам», — отметил Кравцов.

До этого пресс-служба Минпросвещения сообщала, что ведомство планирует в течение двух-трех лет разработать единый для всех школ учебник по русскому языку.

В Минпросвещения отметили, что единый учебник русского языка будет стоить дешевле, чем его коммерческие аналоги, за счет «нового механизма подготовки». Например, стоимость учебника по истории удалось снизить почти в пять раз по сравнению с аналогами.

5 ноября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны.

Ранее Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России.

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