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В России появится единый учебник по русскому языку для всех школ

Минпросвещения за 2-3 года разработает единый учебник по русскому языку для школ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство просвещения РФ планирует в течение двух-трех лет разработать единый для всех школ учебник по русскому языку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Там отметили, что созданием учебника по русскому языку не ограничатся — планируется разработать учебники по всем обязательным школьным предметам.

В ведомстве подсчитали, что на подготовку 19 книг (некоторые учебники будут в нескольких частях) уйдет не менее двух-трех лет.

В Минпросвещения отметили, что единый учебник русского языка будет стоить дешевле, чем его коммерческие аналоги, за счет «нового механизма подготовки». Например, стоимость учебника по истории удалось снизить почти в пять раз по сравнению с аналогами.

5 ноября президент РФ Владимир Путин призвал создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Он отметил, что содержание таких учебников должно быть взаимосвязанным и сбалансированным.

Ранее Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России.

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