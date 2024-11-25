Дело против Трампа после победы на выборах решили закрыть

Специальный прокурор США Джек Смит подал в суд просьбу о закрытии дела о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

В своем заявлении Смит отметил, что «полностью поддерживает» обвинения, выдвинутые против Трампа, однако указал на политику министерства юстиции, согласно которой действующие президенты недоступны для уголовного преследования.

Представитель Трампа Стивен Чунг охарактеризовал это решение как «значимую победу верховенства закона».

«Решение министерства юстиции сегодня завершает неконституционные федеральные процедуры против президента Трампа», — прокомментировал он. Чунг добавил, что «американцы и сам президент Трамп хотят, чтобы немедленно прекратилось использование нашей судебной системы в политических целях».

В отношении республиканца было возбуждено четыре уголовных дела. Смит ходатайствует о прекращении дела, связанного с штурмом Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа проникли в здание, когда там проходило утверждение результатов выборов (по результатам которых Трамп получил 232 голоса выборщиков, а действующий президент Джо Байден — 306; Трамп отказался признать эти результаты), временно захватив здание.

Позже Трамп осудил события, произошедшие в Капитолии, своей вины он не признал.

На днях суд отложил вынесение приговора по делу о выплатах избранного президента США Дональда Трампа порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее суд в США приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа.