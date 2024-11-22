Суд отложил приговор по делу о выплатах Трампа порноактрисе

Суд отложил вынесение приговора по делу о выплатах избранного президента США Дональда Трампа порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает РИА Новости.

В постановлении суда говорится, что перенос приговора был обусловлен стремлением позволить защите политика обжаловать его. Ходатайство об обжаловании должно быть подано до 2 декабря, а соответствующий ответ прокуратуры должен поступить до 9 декабря.

До этого стало известно, что Сторми Дэниэлс выступит свидетелем в суде по делу Трампа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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