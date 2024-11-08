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Суд в США приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа

Суд в Вашингтоне приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа

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Justin Lane/AP

Суд в Вашингтоне приостановил разбирательство о вмешательстве в выборы президента США 6 декабря 2021 года против Дональда Трампа, обновление позиции прокуратуры ожидается до 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

В ходатайстве спецпрокурора отмечается, что правительство просит суд отметить дедлайны и расписания предварительных слушаний, чтобы оценить «беспрецедентные обстоятельства», а также определить дальнейший курс действий, который будет соответствовать подходам минюста.

6 ноября сообщалось, что Министерство юстиции США рассматривает возможность закрытия федеральных уголовных дел против Дональда Трампа на фоне его победы на выборах президента.

Трамп ранее поднимал вопрос о закрытии уголовных дел против него, ссылаясь на решение Верховного суда США о том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия на посту. Однако суд пояснил, что этот иммунитет не является абсолютным и касается только официальной деятельности. Трамп утверждает, что его нельзя судить за действия, связанные с его президентским сроком, включая ключевой эпизод — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, попытку остановить утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах.

Ранее стали известны первые действия Трампа по возвращении в Белый дом.

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