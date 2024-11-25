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Стало известно, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе

Delfi: пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе спрашивали про посадку

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Mindaugas Kulbis/AP

Пилоты потерпевшего крушение грузового самолета в Вильнюсе перед катастрофой спрашивали про посадку. Об этом сообщает портал Delfi.

В распоряжении портала оказалась запись разговора пилотов с центром управления.

«Работник центра передает информацию, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов», — говорится в расшифровке диалога.

Позже центр управления одобрил снижение борта до 2700 футов.

До этого Reuters со ссылкой на литовское управление авиации сообщал, что пилоты грузового самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением борта в Литве.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.

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