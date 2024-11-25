Трудоустроенные в Центр спецтехники ФСБ выпускники получат отсрочку от призыва

Выпускники российских вузов, трудоустроенные в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, смогут получить отсрочку от призыва. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого право на отсрочку от призыва имели лишь выпускники образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования. Новый указ подразумевает, что получить право на отсрочку могут те, кто окончил «профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования».

25 ноября Путин распространил на Росгвардию разовую выплату в 400 тыс. рублей за подписание контракта с Минобороны.

В июле российский лидер установил единовременную выплату военным, заключающим с августа и до конца 2024 года контракт для участия в СВО. Теперь она положена и служащим войск национальной гвардии РФ.

Ранее в России изменили порядок выплат за ранения на СВО.