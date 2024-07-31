Путин увеличил единовременную выплату новым контрактникам более чем в два раза

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, выплату смогут получить военные, призванные по мобилизации или проходящие службу в ВС РФ, которые подпишут контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более. Единовременная выплата составит 400 тысяч рублей.

До этого правительство Российской Федерации поддержало законопроект, которым предполагается возвращать полную стоимость авиабилета в случае отказа от перелета в связи с призывом на службу по мобилизации и прохождением службы по контракту в зоне СВО.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.