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Путин увеличил единовременную выплату новым контрактникам более чем в два раза

Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей участникам СВО

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, выплату смогут получить военные, призванные по мобилизации или проходящие службу в ВС РФ, которые подпишут контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более. Единовременная выплата составит 400 тысяч рублей.

До этого правительство Российской Федерации поддержало законопроект, которым предполагается возвращать полную стоимость авиабилета в случае отказа от перелета в связи с призывом на службу по мобилизации и прохождением службы по контракту в зоне СВО.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.

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