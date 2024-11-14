В России изменили порядок выплат за ранения на СВО. Сколько теперь получат военные? Путин увеличил разовую выплату получившим инвалидность на СВО до 4 млн рублей

Владимир Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам СВО при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн рублей. Порядок распространится на всех военнослужащих, получивших увечья с начала СВО. Накануне кабмин утвердил размеры выплат при получении бойцами ранений в зависимости от степени их тяжести. До этого всем раненным на СВО выплачивали 3 млн. Сколько теперь получат военные в случае травм — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, с 3 до 4 млн рублей. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья <...>, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья», — говорится в документе.

В Минобороны узнали о решении сегодня, рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Второе решение — распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года», — сообщила она.

Его предстоит реализовывать фонду «Защитники Отечества».

Всем военнослужащим, получившим инвалидность из-за ранения на СВО, дополнительно выплатят 1 млн рублей, добавила замминистра обороны.

«Боевые награды здесь никак не влияют на указанную сумму денег», — уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.

Выплаты по тяжести ранений

Накануне правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести.

Теперь за ранение в зоне СВО будут платить от 100 тыс. рублей (в случае легких травм) до 3 млн рублей (при тяжелых увечьях), говорится в постановлении кабмина.

Военнослужащим, получившим легкие ранения, выплатят 1 млн рублей.

«Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», — заявили в правительстве.

С начала СВО 3 млн рублей получали все военные, вне зависимости от тяжести ранения. А для семей погибших военнослужащих установили размер выплат в 5 млн рублей. Позднее аналогичные выплаты были распространены и на других участников СВО, волонтеров, сотрудников МЧС, СК и т.д.

На Украине в случае гибели военнослужащего платят 2,2 млн гривен (5,2 млн рублей); 1,2 млн гривен (2,8 млн рублей) в случае получения инвалидности I группы; 0,9 млн гривен (2,1 млн рублей) в случае получения инвалидности II группы; 0,7 млн гривен (1,6 млн рублей) в случае получения инвалидности III группы. Об этом сообщало украинское издание «Страна» со ссылкой на данные минфина.