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Авиация начала тушить крупный пожар на юге Москвы

К тушению пожара на складе на юге Москвы привлечен вертолет Ка-32

МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что к ликвидации крупного пожара в складских помещениях на юге столицы привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра.

По данным оперативных служб, есть угроза дальнейшего распространения огня.

Площадь пожара на складе в промышленной зоне на юге Москвы до этого увеличилась с 2500 до 3000 квадратных метров. Внутри помещения находятся баллоны с фреоном. Раздаются взрывы. Частично обрушилась кровля здания. На месте работают 75 пожарных и 31 единица техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Также сообщалось, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Кроме того, в понедельник, 25 ноября, в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе «Зиларт». В доме на улице Архитектора Щусева открытое пламя охватило несколько квартир.

Ранее в подмосковном городе Жуковском начался пожар в квартире многоэтажного жилого дома.

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