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На юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне

МЧС: пожарные тушат возгорание в промзоне на юге Москвы

Московские спасатели тушат пожар на складах в промышленной зоне на юге столицы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«На Промышленной улице горит 500 квадратов второго этажа складского помещения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара в резко увеличилась до 2 500 квадратов.

Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе «Зиларт». В доме на улице Архитектора Щусева открытое пламя охватило несколько квартир. Горят с первого по третий этажи. На месте работают спасатели МЧС России. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее в подмосковном городе Жуковском начался крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома.

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