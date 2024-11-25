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На горящем на юге Москвы складе слышны хлопки

На горящем на юге Москвы складе хранятся баллоны с фреоном, раздаются хлопки

На складе, который горит на Промышленной улице в Москве, слышны хлопки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб.

«Как пояснили сотрудники администрации склада прибывшим пожарным, внутри хранится фреон в баллонах. Раздаются хлопки», — сказал представитель оперативных служб.

По его словам, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Как сообщили в МЧС России, площадь возгорания уже составляет 2 500 кв. м.

25 ноября в подмосковном городе Жуковском произошел крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», во время пожара очевидцы слышали звук взрывов. В МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме №5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания. Сотрудники ведомства спасли шесть человек. Еще 33 жильца эвакуировались самостоятельно. Среди них были четыре ребенка.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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