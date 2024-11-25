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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась

Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 3000 квадратных метров

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Shutterstock

Площадь крупного пожара на складе в промышленной зоне на юге Москвы увеличилась с 2500 до 3000 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что внутри помещения баллоны с фреоном. Раздаются взрывы. Частично обрушилась кровля здания. На месте работают 75 пожарных и 31 единица техники.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Также отмечалось, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.

В понедельник, 25 ноября, в Москве также произошел пожар в элитном жилом комплексе «Зиларт». В доме на улице Архитектора Щусева открытое пламя охватило несколько квартир. Горят с первого по третий этажи. На месте работают спасатели МЧС России. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее в подмосковном городе Жуковском начался пожар в квартире многоэтажного жилого дома.

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