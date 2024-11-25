В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«Гололедно — изморозевое отложение. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, период предупреждения продлится до 21.00 28 ноября. «Желтый» уровень предупреждает жителей о потенциально опасной погоде.

До этого стало известно, что в Москве 25 ноября ожидается облачная погода, гололедица и до -4°C. В ночь на вторник, 26 ноября, температура не изменится. В Подмосковье температура воздуха будет от 5°C мороза до 0°C. В ночь на вторник ожидается похолодание до -7°C.

В Москве и Московской области декабрь и последующие зимние месяцы будут отличаться положительной аномалией. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха опустится ниже климатической нормы. К такому выводу пришел метеоролог Александр Ильин. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня — выпадет порядка 7 см осадков.

Ранее россияне рассказали о своих планах на новогодние каникулы.