Москвичей предупредили о гололедице в понедельник

Облачная погода, гололедица и до -4°C ожидаются в Москве в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбик термометра может подняться до -2°C. В ночь на вторник, 26 ноября, температура не изменится.

В Московском регионе ветер будет дуть южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление не превысит 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет от 5°C мороза до 0°C. В ночь на вторник ожидается похолодание до -7°C. Синоптики не исключают местами местами небольшие осадки.

В Москве и Московской области декабрь и последующие зимние месяцы будут отличаться положительной аномалией. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха опустится ниже климатической нормы. К такому выводу пришел метеоролог Александр Ильин. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня — выпадет порядка 7 см осадков.

Ранее россияне рассказали о своих планах на новогодние каникулы.