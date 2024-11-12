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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье

Метеоролог Ильин: в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет аномальный холод

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Москве и Московской области декабрь и последующие зимние месяцы будут отличаться положительной аномалией. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха опустится ниже климатической нормы, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

В целом зима в столичном регионе «потеплела»: за последние три десятка лет средняя температура увеличилась на 2–2,5 градуса, отметила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, такая тенденция сохранится и на предстоящую зиму. Так, на начало декабря она пообещала температурные колебания от -3 до -7 градусов, а потом потепление до плюсовых значений. Настоящие зимние морозы, по ее мнению, придут в Москву не раньше конца первой декады декабря.

После этого холода задержатся в столичном регионе, считает синоптик и метеоролог Александр Ильин. В Московской области температура по ночам будет опускаться до 9–14 градусов ниже нуля, при этом будут чередоваться «морозные всплески» и периоды потепления.

Что касается Нового года, то в последнее время жители Москвы и региона отмечали праздник с небольшим минусом – до -7 градусов. Однако в этом году ожидается заметно более холодная погода, отметил Ильин.

«Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже -10 градусов. Это ниже климатической нормы», — пояснил он.

Морозно будет и днем – температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня – выпадет порядка 7 см осадков.

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