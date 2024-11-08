Россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы

Эксперты Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС) выяснили, как и где россияне планируют провести новогодние праздники. Топ направлений для новогодних путешествий, стоимость проживания и как жители страны относятся к длинным каникулам и традициям празднования Нового года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным опроса, 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами на Новый год.

Наиболее популярными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва и Подмосковье. Также в топ-5 вошли Казань, Краснодарский край и Байкал. Недалеко от лидеров ушли Карелия, Алтай и Великий Устюг. Наименьшее предпочтение респонденты отдали Северу и Дальнему Востоку — всего по 1% выбрали из представленных вариантов Мурманск и Сахалин.

Около половины опрошенных (46%) планируют уехать на неделю, почти треть (29%) предпочитают короткую поездку на несколько дней, а 20% закладывают на путешествие все праздники (10 дней). Интересно, что в качестве транспорта, на котором путешественники планируют добираться до места новогоднего отдыха, большинство выбрали поезд (38%) и самолет (34%). Автомобиль предпочли 24% опрошенных, хотя, по данным Отелло, во время летнего отпуска этот вид транспорта был самым популярным у туристов.

Квартиры/апартаменты и отели 4 звезды — наиболее популярные форматы проживания — в них предпочитает останавливаться примерно по четверти респондентов (27% и 25% соответственно). При этом в тройку лидеров также вошли базы отдыха (11%), опередив 5-звездочные отели (8%), которые по популярности оказались в одном ряду с отелями 2-3 звезды и проживанием у родственников.

По данным бронирований на Отелло, средняя стоимость ночи в пятерке самых популярных направлений варьируется от 7 до 10 тысяч рублей: дешевле — в Казани, дороже — в Краснодарском крае (Сочи, Красная поляна).

Также эксперты узнали, на что уходит большая часть расходов в новогодние праздники. Более трети респондентов (36%) отметили подарок как самую большую трату. Еще треть (32%) указали, что они больше всего тратят на покупку продуктов и напитков для новогоднего стола, а 18% выделили путешествия как самую большую статью расходов.

Большинство респондентов (75%) положительно относятся к продолжительным новогодним каникулам и видят в них больше плюсов, чем минусов. Из преимуществ россияне выделяют возможность провести время с семьей, друзьями, близкими (81%) и возможность отдохнуть и выспаться (71%). Также многие отметили, что благодаря длинным праздникам можно съездить отдохнуть по России (58%) или заняться личными/домашними делами и хобби (57%).

Больше половины опрошенных (59%) устраивает текущая продолжительность праздников в 10 дней. При этом почти треть считает, что каникулы должны длиться примерно неделю, 5-8 дней.

Лишь 13% участников опроса отметили, что видят в столь длинных праздниках больше минусов и относятся к ним скорее отрицательно. Например, некоторые отмечают, что их расстраивают большие расходы и потеря в зарплате, кто-то считает, что праздники расслабляют, выбивают из колеи и потом сложно настроиться на работу. Еще часть сетует на плохую погоду и думает, что лучшим решением было бы перенести праздничные дни на майские.

Оказалось, что для большинства россиян все еще важно соблюдать традиции в праздновании Нового года — 40% отметили, что традиции для них важны, а еще 55% предпочитают придерживаться лишь некоторых ритуалов. Так, из близких сердцу традиционных активностей самыми популярными стали: наряжать елку (77%), готовить салаты (76%) и смотреть новогодние передачи (73%).

Всего 5% опрошенных ответили, что они совсем не соблюдают новогодние ритуалы. Например, некоторые из них предпочитают просто отдыхать и не делать ничего особенного. Кто-то путешествует в другие города и страны, проводит время на природе или устраивает себе «детокс» от социальных сетей и гаджетов.

В рамках опроса эксперты также узнали у россиян, с какой целью они обычно планируют поездки на новогодние праздники и как их проводят. Большинство респондентов едут в отпуск (68%) и хотят провести время с семьей (55%). А самыми популярными активностями стали: прогулки на свежем воздухе (88%), просмотр фильмов и сериалов (73%) и катание на коньках, лыжах, сноуборде (56%).

Ранее выяснилось, что россияне предпочитают копить деньги, а не брать кредиты.