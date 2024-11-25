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Из Антальи в Сочи вылетел резервный борт с пассажирами «Азимута»

ТАСС: из Антальи в Сочи вылетел резервный борт с пассажирами «Азимута»

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

Резервный борт авиакомпании «Азимут» вылетел из Антальи в Сочи после эвакуации пассажиров из загоревшегося самолета SSJ-100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании «Азимут» Эдуарда Теплицкого.

«Резервный борт в 10:54 [по московскому времени] вылетел из Антальи, уже пассажиры летят в Сочи», — сообщил он.

Возгорание пассажирского самолета Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель. Никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Также сообщалось, что загоревшийся в Турции самолет SSJ-100 компании «Азимут» сталкивался с отказом двигателя.

Ранее пассажирка загоревшегося самолета в Анталье рассказала об увиденном.

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