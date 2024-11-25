Пассажирка загоревшегося самолета в Анталье рассказала об увиденном

Загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи самолет российской авиакомпании «Азимут» испытывал длительные трудности с приземлением. Об этом 25 ноября рассказала пассажирка Юлия Костина в интервью «Известиям».

«Сначала мы долго кружили вокруг аэропорта. Пилот сообщил, что приземлимся через 20 минут, но снижение затянулось на 40-50 минут. Я не могла понять, что происходит, и испытывала странные ощущения, так как не могли приземлиться», — отметила она.

Юлия добавила, что после резкого удара при приземлении самолет сразу же затормозил и наступила «тишина». Пассажиры оказались в полной неопределенности из-за отсутствия света в салоне. Стюардесса вышла к пассажирам и попросила оставаться на местах, однако один из мужчин в конце салона закричал, что увидел дым и пламя за иллюминатором.

«Все начали вставать и требовать открыть аварийный выход. Стюардесса замешкалась, возможно, не зная, как вести себя в такой ситуации. Она попросила о помощи, и один из мужчин подошел к ней, чтобы помочь открыть аварийный трап», — рассказала она.

Пассажирка уточнила, что огонь быстро усиливался, а на месте инцидента уже работали многочисленные пожарные машины.

«Очевидцы говорили, что видели, как из самолета течет топливо, и он мог взорваться в любой момент. Сегодня у нас своеобразный второй день рождения», — добавила она.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее сообщалось, что рейс Анталья — Сочи задерживается еще на 4 часа после сообщений о пожаре в аэропорту Турции.