Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У загоревшегося в Турции самолета прежде отказывал двигатель

SHOT: загоревшийся в Турции самолет сталкивался с отказом двигателя

Загоревшийся в Турции самолет SSJ-100 компании «Азимут» сталкивался с отказом двигателя. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

За семь лет самолет несколько раз попадал в ремонт, четыре инцидента с самолетом произошли только за последние полтора года. Последний раз самолет проверяли в конце октября после экстренной посадки во Внуково из-за повреждения створки шасси. Дефектов у самолета выявлено не было.

В последние полтора года у самолета сбоила система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа, у него выявляли неполадки в работе двигателя, отказывал правый генератор и правый двигатель.

А авиапарк «Азимута» самолет поступил сразу после сборки и испытаний — в 2017 году.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

Ранее пассажирка загоревшегося самолета в Анталье рассказала об увиденном.

Все новости на тему:
Пожар на борту SSJ-100 в Анталье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами