СК возбудил дело после возгорания самолета в Анталье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания российского самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Отмечается, что во время осуществления посадки у самолета, прибывшего рейсом из Сочи, загорелся фюзеляж. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей.

Следователи провели осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены судебные экспертизы.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Также сообщалось, что загоревшийся в Турции самолет SSJ-100 компании «Азимут» сталкивался с отказом двигателя.

Ранее пассажирка загоревшегося самолета в Анталье рассказала об увиденном.