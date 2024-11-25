Дипломаты помогли пассажирам загоревшегося в Турции Superjet

Генеральное консульство РФ сообщило об оказании помощи пассажирам загоревшегося в Турции после жесткой посадки самолета Superjet. Пресс-релиз размещен в Telegram-канале дипмиссии.

«С турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов», — сообщили в консульстве.

По словам дипломатов, ожидающих возвращения в РФ резервным бортом россиян разместили в гостинице, при этом часть из них дожидается получения багажа в аэропорту — их обеспечили питанием. В связи с инцидентом генконсульством был открыт телефон экстренной связи.

До этого пассажирка загоревшегося самолета в Анталье рассказала, что при посадке в аэропорту Антальи самолет российской авиакомпании «Азимут» испытывал длительные трудности с приземлением.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что рейс Анталья — Сочи задерживается еще на 4 часа после сообщений о пожаре в аэропорту Турции.