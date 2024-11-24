Аэропорт Антальи приостановил прием самолетов

Международный аэропорт Антальи в Турции приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени после инцидента с самолетом российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает CNN Türk.

«Продолжаются попытки вывести самолет с взлетно-посадочной полосы, а посадки в аэропорту отменены до 3:00. Вылеты из аэропорта производятся с военной взлетно-посадочной полосы», — говорится в публикации.

По данным издания, 89 пассажиров и шесть членов экипажа самолета были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее сообщалось, что на борту загоревшегося в Турции российского самолета не было отказа систем.