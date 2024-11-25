Рейс Анталья — Сочи задерживается еще на 4 часа после пожара в аэропорту Турции

Рейс из Антальи в Сочи, который задерживался в воскресенье из-за возгорания самолета Superjet 100, прибудет в аэропорт российского курорта с опозданием на еще четыре часа. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее сообщалось, что пассажирам загоревшегося самолета не выдают багаж четыре часа.